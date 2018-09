Marcouch deelt soep met lettervermicelli uit

Langge­straf­ten genieten van Donnerwet­ters Bajes Boogie

8 september Zaterdag 16.00 uur Concert! Aangeplakt in een cellenblok van de Penitentiaire Inrichting Arnhem, in de volksmond: Blue Band Bajes, zorgt die aankondiging al een week voor opwinding. Als het dan zo ver is, wordt de Arnhemse band Donnerwetter, die met vier gedetineerden onder de titel ‘Bajes Boogie’ Johnny Cash-repertoire speelt, in de armen gesloten.