Marcouch doet oproep aan Marokkanen: ‘Ga deze zomer niet naar Marokko’

Veroor­deeld raadslid maakt comeback bij PvdA in Arnhem

17:34 ARNHEM - Hakim Hmadouch is terug bij de PvdA in Arnhem als vice-voorzitter van de afdeling. In 2009 moest hij voor dezelfde partij in Arnhem zijn zetel in de gemeenteraad opgeven nadat hij een taakstraf had gekregen wegens huiselijk geweld.