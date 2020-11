Marcouch dreigt met 7000 euro boete bij ondernemers die coronaregels negeren: ‘Het is menens’

De ondernemers hebben op hun adres een ‘Last Onder Dwangsom (LOD) gekregen die hoge boetes aankondigt', zo maakt de VGGM bekend. Marcouch beklaagde zich vorig weekend over ‘roekeloos winkelen’ in het stadshart van Arnhem. Ondernemers zagen ‘het nuttigen van consumpties ter plaatse door de vingers' en lieten terrassen buiten staan.



Ook spreekt Marcouch over de organisatie van een evenement dat niet is toegestaan. Onlangs liet hij nog weten dat een rondvaart met de Sint op zaterdagmiddag echt niet kon. Ook daarbij dreigde hij met een dwangsom.

Duur leergeld

Marcouch ziet niets meer door de vingers, zo laat hij nadrukkelijk weten. ,,Het is ons menens, zeker nu dit weekend voor de deur staat en de coronacijfers helaas weer stijgen. Ik zie het gesjoemel met de coronamaatregelen als een dikke middelvinger naar onze winkeliers, horecaondernemers en andere organisatoren die wél hun best doen om van corona af te komen. En vooral ook naar onze zorgmedewerkers die in gevaar zijn gekomen door gebrek aan afstand terwijl ze mensen proberen te redden. Dus wij hebben duur leergeld voor ondernemers die doelbewust coronamaatregelen blijven overtreden’.

Extra controle op samenscholingen

De handhavers letten dit weekend speciaal ook op samenscholingen. Buiten mogen volwassenen geen groepjes vormen, alleen duo’s. Namen van de gewaarschuwde ondernemers wil Marcouch niet bekend maken.



De aangeschreven ondernemers hebben het recht om in een zienswijze eventuele bezwaren kenbaar te maken. Marcouch legt die zienswijze als voorzitter van de veiligheidsregio naast het rapport van de gemeentelijke toezichthouders die de overtreding hebben geconstateerd. ‘Bij een volgende overtreding dient de ondernemer de dwangsom meteen te betalen', zo maakt de VGGM bekend.

Controle op markten

Het verscherpt toezicht gaat gepaard met een landelijke mediacampagne speciaal gericht op jongeren, laaggeletterden of anderstaligen. Dat gebeurt met filmpjes en flyers die de maatregelen tegen corona uitleggen in beelden en zo nodig in zeven talen, aldus de Veiligheidsregio.



De handhaving is geïntensiveerd met inzet van controleurs van de gemeente, de politie en marechaussee. Ook zijn op de markten, pleinen en andere publieke ruimten beveiligers actief als gastheer of gastvrouw.

