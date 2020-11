Marcouch en organisatie waarschuwen: ‘Kom niet van heinde en verre naar herdenking Jan (73) in Arnhem’

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem benadrukt dat de herdenking vooral voor en door de wijk en oud-leerlingen is. Hij gaat ervan uit dat alle aanwezigen de coronaregels in acht nemen. Daardoor kan de herdenking doorgaan.



De beheerders van een speciale Facebookpagina voor Jan hebben inmiddels berichten vanuit het hele land ontvangen over het gedenkmoment. Donderdagavond maakten zij bekend dat zaterdag tussen 17.30 en 18.30 uur een minuut stilte wordt gehouden voor hun voormalig docent op het Titus Brandsma in Velp en kaarsen en lichtjes worden aangestoken.



,,Het is prachtig dat iedereen van heinde en verre wil komen’’, zegt Noraly, een van de initiatiefnemers. ,,Maar het is niet de bedoeling. We raden iedereen dan ook echt af van verder te komen dan Arnhem en omgeving. Dit is ook echt voor de mensen die met Jan te maken hebben gehad, hetzij als leerling of kennis.’’