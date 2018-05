Marcouch: geen Arnhemse moskee krijgt geld van fundamentalisten

Aanleiding voor die uitspraak, woensdag in de gemeenteraad, was een agenderingsverzoek van SP-voorman Gerrie Elfrink. Ongerust geworden over een lijst met moskeeën die geld krijgt uit fundamentalistische hoek, wilde hij van Marcouch meer weten over de situatie in zijn eigen stad.



,,Arnhem staat niet op dat lijstje en daar ben ik trots op”, aldus de burgemeester. Dat is voor Marcouch geen reden om achterover te leunen. Het contact met de moskeeën is goed en hij wil dat blijven zoeken, mede vanwege de problemen die de stad heeft met Jihadgangers.