Marcouch: ‘Gemoedelijke sfeer in aanloop naar Rico vs. Badr’

Volgens burgemeester Ahmed Marcouch was het zaterdagmiddag vanaf een uur of twee druk in de Arnhemse binnenstad. ,,De sfeer is gemoedelijke gebleven”, aldus Marcouch.



Het gala Glory Collision 2 begint voor in de avond. Na een reeks van dertien gevechten eindigt het evenement tussen 22 en 23 uur met het gevecht tussen de Nederlander Rico Verhoeven en de voor Marokko vechtende Badr Hari om de wereldtitel. Het is een rematch. In 2016 versloeg Verhoeven Hari al in het Duitse Oberhausen.