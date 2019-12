Marcouch: ‘Gemoedelijke sfeer Rico vs. Badr onder andere door alcoholverbod’

ARNHEM - Voor aanvang van de titanenstrijd tussen kickboksers Rico Verhoeven en Badr Hari is het rustig gebleven in Arnhem. De stroom toeschouwers richting stadion GelreDome kwam zaterdagmiddag langzaam op gang. Volgens burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem kwam dat voor een groot gedeelte door het alcoholverbod.

Organisator Glory liet begin december weten de bierkranen dicht te laten tijdens het gala. Volgens Marcouch is dit de gemoedelijkheid rondom het evenement ten goede gekomen.



Het gala Glory Collision 2 begint voor in de avond. Na een reeks van dertien gevechten eindigt het evenement tussen 22 en 23 uur met het gevecht tussen de Nederlander Rico Verhoeven en de voor Marokko vechtende Badr Hari om de wereldtitel. Het is een rematch. In 2016 versloeg Verhoeven Hari al in het Duitse Oberhausen.

Verkeerschaos

In het begin van de avond ontstond er een verkeerschaos rondom het Gelredome. Een bewoner van de Dotterlaan laat weten dat de straten en grasvelden vol stonden met vreemde auto's, omdat verkeersregelaars de inritten naar de Rijnhal blokkeerden.



Marcouch erkent dat het in de aanloop naar het evenement ietwat chaotisch is geweest. Volgens de burgemeester komt dit doordat er veel mensen uit het buitenland naar Arnhem kwamen. Zij konden de Nederlandse borden die hen naar de parkeerplaatsen moest leiden niet lezen. ,,De volgende keer zullen we ook in het Engels communiceren’’, aldus Marcouch.

Preventief fouilleren