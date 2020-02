Marcouch: gevaarlijke Arnhemse bijthond Tinus mag niet terug naar baasje

column | video In bananenpak naar Oeteldonk reizen en ‘Alaaf’ schreeuwen in Bossche oren

10:52 Wie afgelopen weekend in gewone kleren door Den Bosch wandelde, voelde zich hetzelfde als mannen die in boevenpak door de binnenstad van Arnhem banjerden. Een minderheid is zwak uitgedrukt. In Arnhem ontgaat het carnaval je, iets wat in Den Bosch ondenkbaar is.