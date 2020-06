Marcouch gooit twee cafés in Arnhem op slot om negeren coronaregels: ‘Ze waren van God los’

ARNHEM - De Arnhemse kroegen Murphy's Home en Feestbeesten, buren van elkaar in de Varkensstraat, hebben slechts kort kunnen genieten van de heropening na coronatijd. Na herhaalde waarschuwingen greep burgemeester Ahmed Marcouch aan het eind van de maandagmiddag in en gooide beide zaken op slot.

,,En dat blijven ze de komende dagen ook”, zegt Marcouch in een eerste reactie. Volgens de burgemeester hebben de gasten van de cafés in een van de straten nabij uitgaanscentrum de Korenmarkt zich onverantwoord gedragen en hebben de eigenaren verzuimd in te grijpen. ,,Als je niet in staat bent de regels na te leven of er niet voor kunt zorgen dat die regels door je klanten in acht worden genomen, dan is dit de consequentie.”

Gezondheid staat centraal

Marcouch zegt dat de sluiting van de zaken zonder incidenten is verlopen. Heropening is wat hem betreft pas aan de orde als de eigenaren een duidelijk plan kunnen overleggen. ,,Ze moeten in ieder geval kunnen aantonen dat ze baas op eigen schip zijn. Als ze ons niet het idee kunnen geven dat ze hun klanten in de hand kunnen houden, blijven de cafés dicht. Helaas. We kunnen niet anders. De gezondheid van ons allemaal staat centraal.”

Volgens een werknemer van een aanpalende horecazaak was het rond drie uur 's middags al duidelijk dat het nog voor de avond tot een ingrijpen zou komen. ,,Het leek wel Koningsdag of carnaval. Bezoekers liepen de polonaise en waren helemaal van God los. Hoe meer drank er in ging, hoe gekker het werd.”