Marcouch grijpt in na schietpartij: Café in Arnhemse winkelstraat op slot

Het gaat vooralsnog om een tijdelijk zogeheten spoedsluiting. De komende dagen wil Marcouch bepalen of het café drie maanden gaat sluiten.



,,Mocht er aanleiding toe zijn dan kan ik ook besluiten om de vergunning van het café in te trekken. Uiteraard kan de eigenaar tegen het besluit in beroep’’, aldus Marcouch.



Of de eigenaar dat gaat doen is niet bekend. Hij was niet voor commentaar bereikbaar.