Marcouch herdenkt oorlogsslachtoffers met gedicht: ‘Laat verleden verbinding zijn voor het heden’

Tientallen buitenland­se arbeiders in isolatie op Arnhems cruise­schip na coronauit­braak

3 mei ARNHEM - Enkele tientallen buitenlandse arbeiders zijn zondag in isolatie gezet op een cruiseschip in de Arnhemse haven. Bij de groep van 28, die wonen in een complex voor arbeidsmigranten in Velp, is vrijdag corona vastgesteld.