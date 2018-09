Marcouch: 'Het verlies van Arnhem was het verlies van Nederland'

Vloek op 100.000 eu­ro-toer­nooi Boy Boy Martin

13:19 ARNHEM - Er lijkt een vloek te rusten op het Final 8-kickbokstoernooi waar Boy Boy Martin zaterdag in Almere zou knokken om de hoofdprijs van 100.000 euro. In eerste instantie was de Arnhemse kickbokser niet gekwalificeerd voor het toernooi, toen toch wel, toen werd de oorspronkelijke datum 13 mei veranderd in komende zaterdag. En nu heeft Martin in de laatste week moeten afhaken met een geblesseerde schouder. Daarmee is zijn kans op het grote geldbedrag en de titel van de World Fighting League (WFL) verkeken.