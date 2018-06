Marcouch in gesprek over 'nationalistisch karakter' Turks Festival Arnhem

Over de traditionele afsluitende optocht van het Turkse feest is commotie ontstaan na een actie van de Nijmeegse afdeling van de links actiegroep Doorbraak. Die stelt dat het festival een dekmantel is van de extreemrechtse Turkse organisatie Grijze Wolven.

Strafbaar

In het antwoord dat de Arnhemse burgemeester gisteren verstuurde, stelt hij dat de politie bij elke betoging of evenement let op ‘dreigementen, discriminerende uitlatingen of provocerend gedrag’. Het is vervolgens aan justitie om te bepalen wat strafbaar is of niet, aldus Marcouch.