Marcouch in iPad-gesprek met leerlingen Rijn IJssel: ‘Benader me, dan regel ik het voor je’

ARNHEM - ,,Wat vindt u eigenlijk van chillende jongeren in het park? De politie lijkt er de laatste tijd niet blij mee,’’ klinkt het aan de andere kant. Burgemeester Ahmed Marcouch glimlacht en zegt dat hij juist trots is op de jongeren in Arnhem ten tijde van de coronacrisis.