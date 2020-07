Marcouch kondigt verscherpt toezicht op coronaregels in Arnhemse horeca af: ‘Bij verzuim hard optreden’

'Helaas constateert de politie te vaak dat ondernemers onvoldoende toezien op de adviezen en maatregelen die moeten voorkomen dat de horeca een plaats van besmetting is’, schrijft Marcouch in een brandbrief aan de Arnhemse ondernemers.



‘Dat is uitermate bedreigend voor Arnhem, want overal in ons land loopt het aantal besmettingen op, de afgelopen week van 534 naar 887. Zelfs nu al, in de warme zomermaanden.’