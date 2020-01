Marcouch krijgt duizend handtekeningen tegen vuurwerk in Arnhem

Minister Wiebes onder indruk van ‘waterstof­stad’ Arnhem

20:09 ARNHEM - De zwarte Mercedes op fossiele brandstof stond op het groene Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem te wachten op minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Op het IPKW had hij woensdagmiddag de fiets gepakt voor een tochtje langs waterstofbedrijven Elestor en HyGear. Ook het Waterstoflab van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen bezocht Wiebes. En, hij was onder de indruk.