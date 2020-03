Marcouch: laat Arnhemse politiek via video vergaderen

Bio Vakantie­oord in beeld voor opvang patiënten met coronavi­rus

11:22 ARNHEM/DOORWERTH - Bio Vakantieoord in Arnhem is bereid om te fungeren als opvangcentrum of herstellingsoord voor patiënten, met of zonder corona, van ziekenhuizen in de regio. Ze stelt 17 aangepaste vakantiewoningen met in totaal 135 hoog-laag bedden beschikbaar.