Marcouch mag bijtgrage Arnhemse hond Tinus niet laten inslapen

De voorzieningenrechter in Arnhem heeft dat vrijdag bepaald, in de zaak tussen de burgemeester en de in de Arnhemse wijk Presikhaaf woonachtige baas en bazin van de driejarige hond. Die werd vorige maand in beslag genomen door de wijkagent nadat hij een vrouw en een 13-jarige jongen ernstig had gebeten.



Lichte bevelsbevoegdheid

De hond was daarvoor ook al twee keer betrokken bij een bijtincident. De burgemeester liet Tinus in beslag nemen om hem te laten onderzoeken door gedragsdeskundigen van de Universiteit Utrecht. Hij gaf ook het bevel om de hond te laten inslapen als het niet zou lukken om hem bij een nieuwe eigenaar te plaatsen.



Volgens de voorzieningenrechter zou de burgemeester inbreuk maken op het eigendomsrecht als hij dat zou doen op grond van de zogeheten lichte bevelsbevoegdheid in de gemeentewet. Die houdt in dat hij kan verordonneren wat hij nodig acht, als de openbare orde wordt verstoord of als daar ernstige vrees voor bestaat.