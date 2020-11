Marcouch na rellen Geitenkamp: ‘Even niet piepen over missen van vuurwerk’

Dat schrijft de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch maandag op Facebook. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn al vijf avonden achter elkaar grote problemen met vuurwerkoverlast. Sinds het woensdagavond mis ging en er veel klachten over overlast kwamen , is de politie al vier avonden op rij met veel manschappen in de wijk. De politie heeft tot nu toe zeven verdachten opgepakt. Inwoners van de Geitenkamp zijn boos dat de politie niet harder ingrijpt. De politie zou zondagavond ook niet gereageerd hebben op meldingen van verontruste buurtbewoners.

‘Dwaze pijlenwerpers’

Marcouch is maandagmorgen in de wijk op bezoek geweest. Hij heeft beloofd dat hij gaat uitzoeken wat er zondagavond is gebeurd met de meldingen. ‘Want ik wil juist heel graag dat dwaze pijlenwerpers worden opgepakt’, schrijft hij. Hij dringt aan op meldingen over aankoop en opslag van illegaal vuurwerk, ‘want dat redt mensenlevens’.



De onrust in de wijk is ontstaan door de reactie van voornamelijk jongeren op het vuurwerkverbod, dat het kabinet deze maand heeft afgekondigd voor de komende jaarwisseling. Doel van dit verbod is om de extra belasting van de al zwaarbelaste zorg tijdens de jaarwisseling te voorkomen.



De Arnhemse jeugd gooit met zware knallers als cobra’s en nitraten en laat vuurpijlen sissend over het wegdek schieten. Er worden ook her en der brandjes gesticht.