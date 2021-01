Marcouch over ferm ingrijpen bunkerfeest: ‘Noodzakelijk vanwege grote gezondheidsrisico’s’

In de ochtend van 1 januari rukte de Arnhemse politie massaal uit om een illegaal in een bunker aan de Otterloseweg in het buitengebied van Arnhem te beëindigen. Op het feest waren zeker zeventig bezoekers aanwezig. Volgens de politie was er sprake van een zeer gevaarlijke situatie in de bunker, door een hoog gehalte koolmonoxide in de gebarricadeerde ruimte.