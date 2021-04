Marcouch over laat ingrijpen in overvol Sonsbeekpark: ‘We pakken excessen aan, maar zijn geen politiestaat’

Bij de demonstratie tegen de coronaregels in het centrum van Arnhem op Koningsdag zag u dat er te veel mensen waren en dat ze onderling geen afstand hielden. De politie greep niet in. Waarom maakte u die keuze?

Marcouch: ,,Het recht op een openbare manifestatie is een grondrecht. Dat is heel belangrijk. We hebben tevoren overleg gehad met de organisatie en gezegd dat zij zich ook aan de coronaregels moesten houden. Op de Markt zijn stippen getekend waar mensen op moesten staan. Zo konden we de afstand waarborgen."