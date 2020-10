Marcouch over onthoofding Franse docent: ‘Help onze leraren, ze zijn het goud voor de democratie’

Geen wonder dat juist docenten salafisten en andere extremisten op hun pad vinden: zij zijn ons goud voor de democratie. Wij mogen onze docenten niet alleen laten.



Met hun klassen vol kinderen uit alle kringen, ook uit kringen die vol zijn van ideologieën die uit zijn op destructie, zoals salafistische organisaties met hun predikanten en de vreemdste complottheorieën, hebben zij niet alleen één van de mooiste en belangrijkste beroepen, maar ook één van de moeilijkste.

Wat in Parijs gebeurt, loopt ook zo onze scholen binnen

Wie de docent helpt, helpt onze hele samenleving. Juist op gevoelige momenten bij gevoelige onderwerpen staat daar de meester of de juf. Want wat in Parijs gebeurt, loopt ook zo onze scholen binnen.



Tijdens de aanval op Charlie Hebdo zaten in onze schoolklassen de leerlingen gekluisterd aan hun mobiel: ‘Meester: kijk, ze schieten agent Mohamed dood’. Alle reden voor de docent in een pedagogische wijk met de leerlingen in gesprek te gaan.

Quote Het is niet mis hoeveel kennis en invoelings­ver­mo­gen docenten nodig hebben in deze tijd van mediabub­bels.

Jongens lazen de namen voor

Volledig scherm Samuel Paty, de docent die werd vermoord in Parijs. © Privebeeld Als veiligheidscoördinator kreeg ik van doen met jongens uit een Amsterdamse wijk die weigerden De herdenking te respecteren en niet te verstoren. Immers, het was een Jodenherdenking en ‘zie wat zij doen in Palestina’.



Ik heb hen onderwezen en met hen de 4 mei-stilte geoefend, ging met deze Marokkaanse Amsterdammers naar het monument. De wijk vertrouwde hen toen de taak toe om op het podium de namen voor te lezen van de doden. Dat dit kan, daar trekken heel veel mensen zich aan op.



Het is één van de verhalen die horen bij de vooruitgang van een pedagogische wijk, waarin de school een prachtig centrum is voor de democratische vorming, een wijk waarin alle opvoeders meedoen en de docent terzijde staan, van ouders tot buren en van jongerenwerker tot stagebegeleiders – allen met één doel: onze jongeren opvoeden tot volwassenen die de waarde zien van andere mensen, hen vragen stellen en op nieuwe ideeën komen.

‘Wij leren toch nagels knippen?’

Het docentschap is te eenzaam, merkte ik zelf als docent. Ik gaf aankomende schoonheidsspecialisten les. ‘Wij leren nagels knippen, waarom moeten wij leren over staatsrecht en politiek bestel?’, vroegen zij.



Hoewel ons hele leven gebaseerd is op de rechten uit de grondwet, worden de brandende kwesties bewaard voor die ene docent maatschappijleraar. Als er één beroepsgroep is die het verdient het derde oog voor de leerlingen goed te ontwikkelen, is dat de docent.



Het is niet mis hoeveel kennis en invoelingsvermogen docenten nodig hebben in deze tijd van mediabubbels. Zij hebben kinderen in de klas die thuis via televisiezenders en commentaren van ouders de conflicten uit het Midden-Oosten vrijwel dagelijks indringend binnenkrijgen, zoals ook de kinderen van complotdenkers geïndoctrineerd worden.

Quote Het zou onze docenten en leerlingen voor hun lessen in de democratie enorm helpen als ook bestuur­ders en politici het salafisme gaan zien als de ideologie die het is.

Ideologie ver weg van religie

Heeft iemand tegen deze jonge Tjetsjeen in Parijs gezegd: ‘pak je mes en maak hem dood?’ Nee. Wel kreeg hij dagelijks te horen dat de eer van de profeet desnoods met de gewelddadige djihad verdedigd moet worden en dat martelaarschap het hoogste streven is. Een ideologie, ver weg van religie.



Het zou onze docenten en leerlingen voor hun lessen in de democratie enorm helpen als ook bestuurders en politici het salafisme gaan zien als de ideologie die het is. Ik zie schoolleiders die elke dag alle conflicten met kinderen opvangen en ik denk dat het de docenten enorm helpt als deze schoolleiders de tijd vinden om de samenwerking tussen docenten goed te organiseren.



Het beroep van de docent wordt mooier, belangrijker en moeilijker. Laten wij onze hulde en applaus vertalen in daadwerkelijke steun aan deze niet aarzelende docenten.

Volledig scherm Herdenkingsplek voor docent Samuel Paty in Parijs. © AFP