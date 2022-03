Marcouch overweegt sluiting autobedrijven na inval woonwagenkampen: vijf van de zes verdachten nog vast

Man die persoon aanreed op vlucht voor woedende meute mannen gaat vrijuit

ARNHEM - Een 33-jarige Arnhemmer is door de rechtbank in Arnhem vrijgesproken van poging tot doodslag. Hij reed om de hoek bij café Kral iemand aan, toen hij wegreed van een meute boze mannen die het op hem hadden voorzien. De officier van justitie had drie maanden cel geëist.

18 maart