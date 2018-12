Marcouch pakt dekmantels in Arnhemse horeca hard aan

Nieuw project bij Bio Vakantieoord: mensen na tegenslag weer op de rit zetten

7:50 ARNHEM - Een nieuwe vorm van hulp voor mensen die weer terug moeten keren in de maatschappij. Mensen met psychische worstelingen, met gedragsproblemen, met autisme of mensen die vereenzamen of chronisch ziek zijn. Dat is allemaal te vinden bij zorgonderneming Habitat Lekker Leven (HLL) en Stichting Bio in Arnhem, bij het Bio Vakantieoord.