Marcouch’ parachutesprong boven Groesbeek ‘een geweldige ervaring’

Prominente rol voor giraffen en zebra’s op nieuwe teamfoto’s Vitesse

12:46 ARNHEM - Of er ook een staatsieportret van de Vitesse-selectie is zónder giraffen of zebra’s? ,,Dat weet ik eigenlijk niet”, zegt een woordvoerder van de Arnhemse club lachend. ,,Maar dat was ook niet de bedoeling van de fotosessie.”