Marcouch prijst ‘sterke troonrede’ koning Mohammed VI van Marokko: ‘Bewonderenswaardig’

Gierend druk in Rijnstate: ‘Het piept en het kraakt aan alle kanten, maar we krijgen het nog nét rond’

ARNHEM - Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft het op alle afdelingen ‘gierend druk’ door een gebrek aan inzetbaar personeel. Daar komen de coronapatiënten en de inhaalzorg nog eens bij. Andere ziekenhuizen in de regio stellen operaties uit en vliegen gepensioneerde krachten in, in Arnhem is dat nóg niet aan de orde.

29 juli