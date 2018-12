Fietser mag dan voorrang hébben, voorrang kríjgen is er niet altijd bij

19:34 ARNHEM - De rotonde aan de Pieter Calandweg in Arnhem is onveilig en moet opnieuw worden ingericht. Dat gaat de gemeente in 2019 ook doen. De Arnhemse afdeling van de Fietsersbond weet nog wel meer rotondes in de stad waar wat aan kan worden verbeterd.