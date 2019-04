Marcouch sluit Bar 41 na steekpartij en wil vergunning eigenaar intrekken

Volgens Marcouch is het ‘niet de eerste keer dat zich misstanden en geweldsincidenten bij Bar 41 voordeden’. De burgemeester schrijft in een verklaring op de website van de gemeente ‘dat deze aaneenschakeling van ernstige incidenten de openbare orde en veiligheid aantasten’.



Het steekincident in het centrum van Arnhem vond plaats rond 03.50 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Het slachtoffer zou volgens de politie zijn gestoken in het café, waarna hij het pand verliet en in de richting van de nachtwinkel aan de Rijnstraat liep. Daar kwamen de hulpdiensten snel aan om de man bij te staan.



,,Het Korenkwartier is hét uitgaanscentrum van onze stad’’, aldus Marcouch. ,,Veel Arnhemmers komen daar met veel plezier naar toe. En dat moet veilig kunnen. Dit soort geweld en misdaad is onacceptabel en vraagt om optreden. Daarom heb ik besloten de zaak direct te sluiten. Ik doe er alles aan om Arnhemmers en de bezoekers van onze stad een veilig uitgaansleven te bieden en foute ondernemers uit Arnhem te weren.”



De politie is nog op zoek naar getuigen en heeft de dader nog niet gevonden. Het zou gaan om een man van ongeveer 20 jaar.



Met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden redelijk, liet een familielid eerder weten. Hij zou negen keer gestoken zijn.