Marcouch sluit ‘crimineel’ café en restaurant in Malburgen waar politie gisteravond binnenviel

Politie heeft het druk met steekinci­den­ten in Arnhem door familieru­zie en 'verwarde man'

20 augustus ARNHEM - Twee steekincidenten in een paar uur tijd. De politie had het er vannacht druk mee. De eerste oproep kwam rond 23.45 uur vanaf het Gelderseplein, waar een 53-jarige man uit Rheden gewond was geraakt. Zo’n 3,5 uur later was het raak in de Hoogstraat in het centrum van Arnhem.