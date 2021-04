Marcouch sluit opnieuw woning in Arnhem na vondst drugs en vuurwapen

ARNHEM - Er mag drie maanden lang niemand wonen in het huis aan de Nieuwe Aanleg in Arnhem waar donderdagochtend een speciale eenheid van de politie een inval deed. Daarbij werd een bewoner van het pand gearresteerd vanwege de vondst van verdovende middelen en een vuurwapen.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft dezelfde dag besloten de woning voor drie maanden op slot te doen, zoals hij woensdag al een drugspand in de Spechtstraat liet afsluiten. Daar was op 10 februari een inval waarbij soft- en harddrugs en grote grote hoeveelheden cash geld werden gevonden. Beide zaken staan volgens de politie los van elkaar.

De verdachte die werd ingerekend in het huis aan de Nieuwe Aanleg in de wijk Geitenkamp werd beschouwd als vuurwapengevaarlijk. Om die reden werd de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie ingezet bij de inval. Aanleiding daarvoor waren diverse meldingen over drugs en wapenbezit. Bovendien had de politie ‘verdachte activiteiten’ waargenomen in de woning.

Offensief tegen georganiseerde criminaliteit

Het sluiten van de woningen gebeurt in het kader van een offensief tegen georganiseerde criminaliteit in Arnhem. De gemeente wil criminelen samen met onder meer politie, handhaving, belastingdienst en woningcorporaties ‘keer op keer de voet dwars zetten’. ,,Deze sluiting begon met meldingen van bewoners. Met wat zij zien kan de politie trefzeker optreden, in nauw contact met het OM, de gemeente en een kring aan diensten”, stelt burgemeester Ahmed Marcouch.

Hij roept keer op keer de hulp van Arnhemmers in om misstanden te melden. ,,Zo kunnen wij de wijk helpen de norm te herstellen en in Arnhem de ondermijnende drugscriminaliteit en hun toeleveranciers terugdringen. Criminelen met drugsactiviteiten vanuit de woonwijk zijn voor onze kinderen een levensgevaarlijk voorbeeld en houden goedwillende buren en buurtbewoners in hun greep.”