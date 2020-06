Marcouch sluit pizzeria voor korte tijd

Dood van een vriend herdenken

Zo'n zeventig tot honderd mensen waren, volgens Marcouch, dinsdagavond naar de pizzeria in de Josef Israelslaan gekomen om na een uitvaart samen de dood van een vriend te verwerken. Een groep mensen was binnen en er stond een groep buiten. Daarbij hielden de gasten zich niet aan de corona-regels die voor de horeca zijn afgesproken zijn, zegt de burgemeester. ,,Er was sprake van emoties in combinatie met alcohol, waardoor de sfeer grimmig werd. Dat gold niet voor alle aanwezigen, maar voor een groepje, dat moeilijk aanspreekbaar was", zegt Marcouch.

Waarschuwing

Omdat de eigenaar van de pizzeria niet meteen voldoende maatregelen nam voor een veilige bijeenkomst hebben de handhavers de zaak gesloten. Aanwezigen vroegen zich af of de handhavers niet hadden kunnen volstaan met een waarschuwing. Marcouch: ,,De regels voor de horeca zijn de waarschuwing. Ik kan niet in het ene geval wel optreden en in het andere niet.”



Hij doelt daarmee op twee horecazaken in de Varkensstraat die hij vorige week om dezelfde reden had gesloten. In een gesprek op het stadhuis de volgende dag heeft de eigenaar van de pizzeria zijn fout had erkend. Omdat hij aangaf dat hij niet nogmaals dezelfde fout zou maken, mocht de pizzeria de volgende dag weer open.



Wel heeft Marcouch een last onder dwangsom opgelegd. Mocht de eigenaar toch weer de fout ingaan dan moet hij een boete betalen van 7000 euro. De eigenaar van de pizzeria wilde niet reageren.