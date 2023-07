Marcouch sluit woning in Arnhem-Zuid na vondst van xtc-pillen en twee vuurwapens

Marcouch sluit drugswo­ning in Arnhem waar overval plaatsvond; ook controle in Arn­hem-Zuid levert drugs­vondst op

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch heeft dinsdagmiddag een woning aan de Schimmelpenninckstraat in Arnhem voor drie maanden gesloten. In de woning was een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen.