Marcouch smeekt Tweede Kamer om verbod op lachgas: ‘Laat onze kinderen niet in de steek!’

Landelijke regels om lachgas de status van softdrug te geven, staan daarmee op losse schroeven.



Uitnodiging

Marcouch doet via sociale media een oproep aan Kamerleden: ‘Onderschat het snel groeiende en ernstige probleem van lachgas niet. Nu kunnen we het nog voor zijn. Zorg dat het verbod er komt. Laat onze kinderen niet in de steek!’.



De Arnhemse burgemeester, die zich zeer ingenomen toonde met de plannen van Blokhuis, nodigt vervolgens Kamerleden via Twitter uit naar Arnhem te komen. Maar daarbij blijft het niet, zegt Marcouch in een toelichting op zijn tweet. De parlementariërs in Den Haag kunnen ook een formele uitnodiging verwachten uit de Gelderse hoofdstad.