Marcouch spuit graffiti om de oorlog te herdenken

Op 17 september 1944, de dag dat de Slag om Arnhem begon, kwam in deze straat per ongeluk een Engelse bom neer op de huisnummers 52, 54 en 56. Maria Bakker en haar dochters Maria en Cornelia kwamen om.

Op meer plaatsen komen krijtgraffiti's

De gemeente Arnhem heeft het initiatief genomen om in dit herdenkingsjaar, 75 jaar na de slag, in de stad krijtgraffiti's aan te brengen die vertellen wat op deze plek tijdens de gevechten is gebeurd. Ook inwoners konden plekken aanwijzen die een verhaal vertellen. Het bombardement op de Karthuizerstraat door Joost van Aalst, die zelf in deze straat woont. De krijtgraffiti is overigens aangebracht met biologisch afbreekbare letters. De letters hebben een tijdelijk karakter.