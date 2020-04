Marcouch: Stichters autobranden ‘laf en sneaky’ en ‘een plaag voor Arnhem’

Ziekenhuis­op­na­mes met corona in regio stabiel; opnieuw sterfgeval in Arnhem

16:46 ARNHEM - Het aantal mensen dat in de regio Arnhem met een coronabesmetting in het ziekenhuis moest worden opgenomen, blijft stabiel. In Arnhem eiste het coronavirus sinds vrijdag wel opnieuw een leven. In de stad zijn er nu zeventien mensen aan overleden, blijkt uit de meest recente cijfers van het RIVM.