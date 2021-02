Marcouch: 'Terras weer open zeer ongewenst’

Mijn tattoo en ik Cynthia was 15 toen ze haar eerste tattoo kreeg. ‘Je loog gewoon over je leeftijd’

23 februari In de serie Mijn tattoo en ik vertellen Arnhemmers over hun tatoeages en de betekenis daarvan. Deze keer Cynthia Leiwakabessy (31). ,,We kunnen niet al mijn tatoeages bespreken. Ik heb er ruim driehonderd.”