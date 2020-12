Marcouch tevreden over aanpak sinterklaasdrukte in Arnhem: ‘Complimenten aan de ondernemers’

De burgemeester heeft zaterdag geconstateerd dat in de binnenstad sprake was van een rustig beeld. Winkeliers spanden zich in om ervoor te zorgen dat de coronamaatregelen werden gerespecteerd. ,,Complimenten aan de ondernemers", zegt hij. ,,Ze zien erop toe dat er mondkapjes worden gedragen in de winkels, dat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn en dat de anderhalve meter wordt gehandhaafd.”



Marcouch concludeert dat Arnhem door het verantwoordelijke gedrag van de ondernemers een prima stad is om de feestaankopen te doen. Niet alleen nu met sinterklaas, maar straks ook met de kerst. Ook in het vorige weekend uitte de burgemeester zich al in soortgelijke bewoordingen.



Toen werden de winkelcentra van Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven eerder gesloten vanwege te grote drukte, waarbij de coronaregels niet gehandhaafd konden worden. ,,Het was in Arnhem druk in de winkelstraten, maar het was niet druk in de winkels", zei hij ook toen al. ,,Waar rijen ontstonden, zag ik dat winkeliers hun best deden mensen te spreiden.”