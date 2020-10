Marcouch: ‘Tijd van waarschuwen is voorbij’

De tijd dat zijn boa’s eerst vriendelijk waarschuwden is voorbij. Op geconstateerde overtredingen volgen nu boetes. ,,De situatie is ernstig. De ruimte om te waarschuwen is geweest. Die is nu op. We kunnen ons niets meer veroorloven. We zullen streng moeten zijn.”

Voor de handhavers zijn de maatregelen duidelijker geworden, verwacht Marcouch. De horeca moet dicht. Wie geen afstand houdt of op straat een groepje vormt van meer dan vier mensen is de klos. Hij verwacht dat de supermarkten zelf het nieuwe alcoholverbod zullen regelen. ,,Al zullen we wel toezicht houden.” Ook bij de coffeeshops, die om 20 uur hun afhaalluikje moeten sluiten, zal dat gebeuren.

Quote De oproep is: handhaaf jezelf Ahmed Marcouch

,,We gaan streng handhaven. Dit alles is nodig in de hoop om de complete lockdown te voorkomen. We moeten onze kwetsbare mensen beschermen en voorkomen dat er in november een te grote druk op de ziekenhuizen en de zorg komt. De oproep is: handhaaf jezelf. Spreek jezelf aan, voordat je wordt aangesproken. We zullen het moeten volhouden.”