Marcouch tot nu toe tevreden over verloop pinksterweekend: slechts enkele boetes uitgedeeld

ARNHEM - Het is warm, bijna iedereen is vrij en terrasbezoekers tellen inmiddels af naar de heropening van horeca vanaf maandag 12.00 uur. In Arnhem en de hele veiligheidsregio Gelderland-Midden is het tot nu toe rustig gebleven.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is tot nu toe tevreden over het eerste verloop van het lange pinksterweekeinde. Hij meldt dat in de regio Gelderland-Midden, waarvoor hij verantwoordelijk is, geen calamiteiten zijn gemeld.

,,De sfeer is overal goed De horeca bereidt zich, met het inrichten en optuigen van de terrassen, voor op de dag van morgen. Met betrekking tot de winkeliers valt op dat zij beter dan voorheen in staat lijken om de 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.”

Volledig scherm Ahmed Marcouch. © V

Nieuwe vrijheden

Het komt de komende weken allemaal aan op zelfdiscipline, zegt de burgemeester van Arnhem. ,,Op dit moment laten we met zijn allen zien dat we kunnen omgaan met de beperkingen die er nog steeds zijn en met de nieuwe vrijheden. Hopelijk blijft dat zo en zijn we straks niet weer terug bij af, maar kunnen we juist een stap naar voren maken.”

Volgens Marcouch wordt er nog steeds volop gehandhaafd. ,,Het is niet zo dat we, nu de regels zijn versoepeld, ook alles maar laten gebeuren. Waar nodig grijpen we in en bekeuren we. Gelukkig is het de afgelopen twee dagen bij een enkele boete gebleven.”