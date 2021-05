Marcouch verwacht niet dat spanning tussen Israël en de Palestijnen overslaat naar Arnhem: ‘Maar we blijven alert en waakzaam’

,,Er zijn ook geen signalen dat daar verandering in komt. Van dreiging is geen sprake", zegt burgemeester Ahmed Marcouch. ,,Maar", zo voegt hij er meteen aan toe, ,,we blijven alert en waakzaam.”

Marcouch noemt het, zonder een standpunt in te nemen, ‘afgrijselijk’ wat op dit moment in het Midden-Oosten gaande is. ,,De spanning daar is dusdanig groot dat die ook hier, in onze wijken, wordt gevoeld. Maar bekladding of vernieling zullen we niet toestaan. Dat is onacceptabel.”