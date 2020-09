Marcouch vreest noodzaak zwaardere coronamaatregelen in Arnhem en regio

,,Er is geen reden om achterover te leunen”, zegt Marcouch, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. In zijn eigen stad kwamen er woensdag en de dag ervoor twintig besmettingsgevallen bij. Woensdag vielen in Rheden en Renkum drie besmettingsgevallen te noteren. En in Rozendaal, lange tijd gevrijwaard, dienden zich ook twee gevallen aan.

Familie- en vriendencontacten

Volgens Marcouch volgt de regio de trend die landelijk is waar te nemen, alleen niet zo snel als in de regio’s waar al verscherpte coronamaatregelen zijn getroffen. De besmettingsgevallen in zijn gebied zijn terug te voeren op contacten binnen familie- en vriendenkringen waar de wet van de 1,5 meter onvoldoende in acht is genomen.

,,We blijven waarschuwen dat je niet in groepen bij elkaar moet komen en dat je thuis moet blijven als je ziekteverschijnselen hebt.”

Uitbraken in de horeca of onder studenten, zoals wel het geval is geweest in Nijmegen en Wageningen, hebben zich in Arnhem volgens de burgemeester nog niet voorgedaan. ,,We hebben niet kunnen constateren dat besmettingen naar de horeca te herleiden zijn. So far, so good.”

Marcouch hamert er andermaal op dat de mensen elkaar scherp moeten houden op inachtneming van de coronaregels. Alleen dan is er een kans dat het tij nog is te keren. ,,Ik maak me grote zorgen, gezien de trend. Hoe het zich verder ontwikkelt, hangt af van de beweging die we met elkaar de komende dagen inzetten. Anders ben ik bang dat we toch ook aan zwaardere maatregelen moeten.”