Marcouch weet het na bezoek aan stembureaus zeker: ‘Corona is geen reden om niet te stemmen’

Column Onderlangs Je hebt tegenwoor­dig een rekenmachi­ne nodig om je stem uit te brengen

7:43 Om de stemhulp voor het afvalreferendum in te vullen heb je een rekenmachine nodig. Heel attent: ze hebben er een plaatje opgezet zodat je niet vergeet het apparaat erbij te pakken. De rekenmachine die ik voor dit soort klusjes in de kast heb staan, is een imposant apparaat waar een kassarolletje in moet.