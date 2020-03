Marcouch wil af van ‘wijkkoningen’ die buurt intimideren en bedreigen

Dat zegt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, die bezig is met een beschavingsoffensief in een aantal wijken. De burgemeester wil samen met burgers, politie en maatschappelijke organisaties een einde maken aan situaties waarin gezinnen of families andere bewoners in hun buurt de regels voorschrijven.

Marcouch voerde afgelopen tien maanden met talloze inwoners gesprekken over de leefbaarheid in hun wijk. Die bevestigen wat al wel eerder aan het licht is gekomen: dat het gevoel van veiligheid van te veel Arnhemmers in te veel wijken lijdt onder jeugdcriminaliteit en -overlast, onder drugshandel en -gebruik en onder algehele verloedering.

Aan de hand van agenda’s per wijk wordt een marsroute bepaald om daar iets aan te doen.

Bewoners drukken negatief stempel

Opvallend is dat in nogal wat wijken van intimidatie sprake is. In Klarendal durven veel bewoners anderen niet meer op hun gedrag aan te spreken uit angst voor de gevolgen.

Op de Geitenkamp zou een aantal bewoners een negatief stempel op de buurt drukken door zich niets van hun omgeving en hun buren aan te trekken. Ook in ’t Broek maken wijkbewoners melding van intimidatie.

‘Wijkkoningen’ in de Vissenbuurt

In de Vissenbuurt in Malburgen zou een aantal zogeheten ‘wijkkoningen’ andere bewoners het zwijgen opleggen door hen op intimiderende en ontoelaatbare wijze hun wil op te leggen.

De professionals die de burgemeester er in het najaar van vorig jaar over informeerden, waren tot dan toe niet bij machte om dat tegen te gaan.

Marcouch wil deze dominante sfeerverpesters individueel aanpakken en zo de buurt weer teruggeven aan de mensen die dat verdienen. ,,Het zijn de mensen met een grote bek die zich de baas op straat wanen. We gaan ze aanspreken, corrigeren en zo nodig een aanwijzing geven om hen tot ander gedrag te bewegen.”

Wangedrag melden

Het terugveroveren van de buurt op asociale elementen vraagt volgens de burgemeester om bereidheid van burgers om wangedrag te melden en om daadkracht van politie, woningcorporaties en in de wijk aanwezige leefomgevingsteams.

Die moeten vooral ook sámen optrekken. ,,Alleen zo kun je werken aan de dossieropbouw die nodig is om in het uiterste geval zwaardere middelen in te zetten.”

Zo kan Marcouch op grond van de aso-wet een waarschuwing, een boete en zelfs uithuisplaatsing opleggen aan asociale elementen in de buurt. Er zijn ook nog andere, meer klassieke mogelijkheden. Een woningcorporatie kan bijvoorbeeld via een kort geding een huurcontract ontbinden, als het er op aankomt.

‘Wél aan de bel trekken’

Volgens de burgemeester komt het er op aan beproefde methoden beter in te zetten, om problemen niet te laten voortsudderen. ,,Met drang en dwang kun je wat bereiken.”