Marcouch wil meer controle in de avond op Arnhemse fietspaden

Pakkans

De roep om cameratoezicht en meer en betere verlichting vindt Marcouch belangrijk, maar geen topprioriteit. ,,Het zijn die gastjes op scooters die de fietspaden onveilig maken, niet de verlichting of het ontbreken ervan. Bovendien hebben we dezelfde berovingen gezien in woonwijken in het centrum, denk maar aan het voorval in de Agnietenstraat in Klarendal. Ik ben tien jaar politieman geweest in Amsterdam. Overal in de stad werden mensen op straat overvallen.”



Toch is Marcouch niet blind voor paden die gevoelens van onveiligheid oproepen bij fietsers. Onlangs werden twee Huissense jongens op het onverlichte deel van de Huissensedijk overvallen door een groepje jongeren. De overvallers gingen ervandoor met de sporttassen van de jongens. ,,Natuurlijk moeten we ook kijken naar straatverlichting. Daarover ben ik in gesprek met waarnemend burgemeester Josan Meijers van Lingewaard. Maar nogmaals, verlichting is niet zaligmakend."