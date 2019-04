Marcouch wil Rutte bij herdenking Slag om Arnhem

Zijn aanwezigheid of die van een andere regeringsvertegenwoordiger zou in Marcouch’ ogen een erkenning zijn van de bijzondere betekenis van deze episode in het verhaal van de Tweede Wereldoorlog.



,,De Slag om Arnhem is meer geweest dan zomaar een gevecht”, zegt Marcouch. ,,Het mislukken ervan heeft een grote impact gehad, op de lokale bevolking, die moest worden geëvacueerd, op de rest van Nederland, die nog een hongerwinter moest meemaken en op Europa, dat langer in oorlog bleef met de Duitsers.”

Betrokkenheid

De aanwezigheid van een regeringsvertegenwoordiging, zeker dit jaar wanneer in september de 75e herdenking wordt gehouden, zou volgens Marcouch een blijk van nationale betrokkenheid zijn bij het lot van de soldaten die in de Slag om Arnhem sneuvelden in naam van de vrijheid, maar óók bij de burgers die het meemaakten en de generaties na hen.



,,Ik kom nog steeds Arnhemmers tegen bij wie de tranen opwellen als ze vertellen over de evacuatie die ze meemaakten nadat de Slag om Arnhem was verloren, of over hun terugkeer in de stad. Hier in Arnhem stonden de mensen na de bevrijding puin te ruimen, terwijl de rest van Nederland aan het vlaggen was. Dat verhaal leeft niet alleen bij hen die dat meemaakten, maar óók bij hun kinderen en kleinkinderen.”

