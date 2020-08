Marcouch wil zware jongens uit Arnhem weren: ‘We zijn nu te kwetsbaar’

Update | Video Schietpar­tij in Arnhemse wijk Presikhaaf, vrouw gewond naar ziekenhuis

26 augustus ARNHEM - Aan de Floriszstraat in de wijk Presikhaaf in Arnhem is vanavond een schietincident geweest. Een vrouw is het slachtoffer geworden van het incident. Zij is, mogelijk met ernstige verwondingen, afgevoerd naar het ziekenhuis.