Marcouch woest over aanval op voetballers. ‘Volkomen onacceptabel!’

‘Volwassen mannen met idioot gedrag’

Marcouch: ,,Het verschijnsel van die vechtafspraken kenden we en we zijn daar ook alert op. Maar dit soort geweldsuitbarstingen van idioten kunnen we niet accepteren. Iets dergelijks hebben we hier in de regio bij mijn weten niet eerder meegemaakt.”



De Arnhemse burgemeester is lid van een landelijke werkgroep die het oog houdt op het hooliganisme in Nederland. ,,De harde kernen van voetbalclubs zijn een voortdurende zorg, vaak gaat het om volwassen mannen met idioot gedrag. We moeten alles op alles zetten om de daders van dit geweld op te sporen.”