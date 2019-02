Marcouch ziet IS-strijder Yago liever niet in Arnhem terugkomen

Marcouch liet dat woensdagavond in de gemeenteraad weten in antwoord op vragen van SP-fractieleider Gerrie Elfrink. Hij ziet liever dat de burgemeester alles in het werk stelt om te voorkomen dat Yago R. ooit nog een voet op Arnhemse bodem zet. ,,We hebben in deze stad al genoeg te doen met de radicale islam. Zo'n figuur kunnen we er niet ook nog bij hebben.”