Marechaussee pakt mensensmokkelaar op in internationale trein

De man wordt ervan verdacht twee ongedocumenteerde mannen uit Syrië via de trein van Frankfurt naar Amsterdam te smokkelen, meldt de Marechaussee.



Marechaussees controleerden de inzittenden van de internationale trein in Arnhem. Nadat ze de 28-jarige man hadden gecontroleerd bemoeide hij zich met de controle van twee andere mannen, die geen geldige reisdocumenten konden overhandigen.



In het onderzoek rees het vermoeden dat hij de twee Syrische mannen van 38 en 41 jaar begeleidde. Hierop is de man aangehouden als verdachte van mensensmokkel. Het drietal is meegenomen naar de brigade van de Marechaussee in Zevenaar voor aanvullend onderzoek.