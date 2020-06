Marga Klompé troeft Willem Drees af in vernieuwde Canon van Nederland

ARNHEM - Niet meer Willem Drees, maar Marga Klompé. Niet meer de Republiek, maar Johan van Oldenbarneveldt. Voorzitter James Kennedy van de naar hem genoemde commissie heeft maandagochtend in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem de wijzigingen in de Canon van Nederland bekendgemaakt. Tien ‘vensters’ zijn eruit gegaan, tien nieuwe zijn erin gekomen.

De Canon van Nederland is bestemd voor het onderwijs en geeft in vijftig items (‘vensters') een beeld van de Nederlandse geschiedenis. Vandaar dat maandag onderwijsminister Ingrid van Engelshoven de nieuwe canon in ontvangst nam.

De eerste canon is in 2006 gepresenteerd door de commissie Van Oostrom, maar was inmiddels aan herijking toe. ,,Daar heb ik alle begrip voor, wij begonnen indertijd met niets en moesten binnen een jaar klaar zijn", zegt professor Frits van Oostrom, die maandag bij de presentatie aanwezig was.

Tien vensters eruit, tien nieuwe erin

De tien vensters die door de commissie Kennedy zijn verwijderd zijn: Floris V, Karel V, de Republiek, de Grachtengordel, de Buitenhuizen van rijke Hollandse kooplieden, De Stijl, de Crisisjaren, Willem Drees, Veelkleurig Nederland en de Gasbel.

In plaats daarvan zijn gekomen: Trijntje (het oudste skelet uit de prehistorie), Jeroen Bosch, Maria van Bourgondië, Johan van Oldenbarneveldt, Sara Burgerhart, Anton de Kom, Marga Klompé, Gastarbeiders, Kolen en gas en het Oranjegevoel (als venster op de sportgeschiedenis).

Daarnaast is een aantal vensters van naam veranderd: de Beeldenstorm is de Opstand geworden, VOC is VOC en WIC geworden, Verzet tegen kinderarbeid is het Kinderwetje van Van Houten geworden en Suriname en de Nederlandse Antillen is veranderd in het Caribisch gebied.

De kijk op geschiedenis verandert

De canon moet steeds herijkt worden omdat de kijk op de geschiedenis steeds verandert, zei Kennedy, die hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis is in Amsterdam. Zo was er bij het verschijnen van de eerste canon kritiek op de beperkte aanwezigheid van vrouwen en op de geringe aandacht voor andere gewesten dan Holland.

Kennedy's commissie heeft zich bij de herijking laten leiden door een vijftal overwegingen. Zo is er in de nieuwe canon meer aandacht voor meerstemmigheid (niet alleen Hollandse notabelen, maar bijvoorbeeld ook de antikoloniale schrijver Anton de Kom) en voor vrouwen (zoals Marga Klompé, als eerste vrouwelijke minister en grondlegger van de Nederlandse verzorgingsstaat).

Daarnaast is er ook een meer internationale invalshoek (als Anton de Kom en gastarbeiders), meer regionale spreiding (zoals Jeroen Bosch, als representant van de Brabantse inbreng in de geschiedenis) en meer spreiding over de tien tijdvakken waarin de geschiedenis is verdeeld (vandaar de opname van veenlijk Trijntje).

De docent vindt in de canon zeven hoofdonderwerpen

De docent die de canon wil gebruiken vindt verspreid over de vijftig vensters van de canon zeven hoofdonderwerpen: Nederland en het water, religie, kunst en cultuur, wetenschap en innovatie, sociale (on)gelijkheid, politiek en samenleving en tot slot de wereldeconomie. Bij de behandeling van deze onderwerpen kan de docent in de canon de bijpassende vensters gebruiken.



De commissie Kennedy (met onder meer de Nijmeegse hoogleraar Lotte Jensen en schrijver Abdelkader Benali erin) heeft een jaar aan de herijking van de canon gewerkt. Alle canonteksten hebben drie leesniveaus gekregen, van onderbouw basisschool tot een breed publiek.